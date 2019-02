Uit Eindhoven ontvoerd kind gevonden in Barcelona

De Spaanse politie gaf beelden vrij van de inval in het huis in Barcelona. Ⓒ Politie Spanje

BARCELONA - Een 8-jarig jongetje dat in juni in Eindhoven was ontvoerd door zijn vader, is teruggevonden in Barcelona. Hij zat daar in een huis, samen met iemand anders. Het kind is opgevangen door de Spaanse pleegzorg en wacht op terugkeer naar Nederland. De vader is nog spoorloos, melden de Spaanse politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie