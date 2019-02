Witte neushoorn zwanger in dierentuin

Naast Madiba telt Pairi Daiza nog drie andere zuidelijke witte neushoorns, een ondersoort van de witte neushoorn. Ⓒ Pairi Daiza

BRUGELETTE - Een witte neushoorn In de Belgische dierentuin Pairi Daiza is in verwachting van een kalfje. Neushoorn Madiba, die in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar België werd gehaald, bevalt naar verwachting in het najaar, meldt de dierentuin in Wallonië.