NRC-hoofdredacteur stopt

Ook plaatsvervangend hoofdredacteur Marcella Breedeveld stapt uit de hoofdredactie. Ze gaat weer deel uitmaken van de redactie en zegt zich daarop te verheugen.

Vandermeersch zegt dat hij en Breedeveld enkele maanden geleden de balans hebben opgemaakt. Ze troffen naar eigen zeggen een krant en digitale organisatie aan waarmee het uitstekend gaat. ,,Daarom is het goed om in mijn geval na negen jaar en in het geval van Marcella na twaalf jaar het stokje door te geven. Wij doen dat natuurlijk met spijt in het hart, maar vooral met een groot gevoel van trots", meldt Vandermeersch.

Vandermeersch is sinds 15 augustus 2010 hoofdredacteur. Van 1991 tot 1995 was hij al correspondent in Parijs en van 1998-1999 in New York voor de Vlaamse krant De Standaard. Tussen 1999 en 2010 was hij hoofdredacteur van die krant, waarna hij de overstap naar NRC maakte. In 2017 vroeg hij de Nederlandse nationaliteit aan. In datzelfde jaar verscheen zijn boek Ik zou zo graag van jullie houden, een bundeling van columns over Nederland.