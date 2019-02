MSC Zoe verloor geen 291, maar 345 containers

De containers stonden na het incident schots en scheef aan boord. Dat maakte het tellen van het aantal overboord geslagen containers lastig. Na het lossen van de lading van de MSC Zoe in Bremerhaven en Gdansk heeft de rederij een beter beeld van het aantal verloren containers gekregen.

Nadat de MSC Zoe op 2 januari een deel van zijn lading had verloren, voer het schip naar Bremerhaven in Duitsland om het eerste deel van de lading te lossen. Pas afgelopen weekend kon het tweede deel van de lading in Gdansk worden gelost.

Half januari is begonnen met het bergen van de containers in de Noordzee. Dat gebeurt in opdracht van MSC. Schepen van de berger, Defensie en Rijkswaterstaat brengen de bodem in kaart en speuren naar de containers. Het is niet bekend hoeveel containers inmiddels opgespoord zijn.