Onderzoek beelden waarop teefjes worden betast bij hondenshow

House of Animals heeft de beelden naar de politie gestuurd en er is aangifte gedaan. (beeld ter illustratie) Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De politie doet onderzoek naar undercoverbeelden van mannen die geslachtsdelen van teefjes betasten tijdens een hondenshow in Eindhoven. De beelden, in handen van RTL Nieuws, zijn afgelopen weekend gemaakt door dierenrechtenorganisatie House of Animals.