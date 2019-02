Schutter dodelijke ripdeal onbekend, iedereen verantwoordelijk

De carpoolplaats langs de A50 in Vaassen waar Samet Merzifonoglu fataal werd geraakt. Ⓒ Google Maps

ZUTPHEN - Juridisch gezien kan er wegens gebrek aan bewijs niemand individueel verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Samet Merzifonoglu (25). Daarom worden vijf verdachten wegens betrokkenheid vervolgd en kunnen zij allen schuldig worden bevonden. Dat stelt het Openbaar Ministerie in een rechtszaak over een gewelddadige ’ripdeal’ op een carpoolplek in het Gelderse Vaassen.