Gênante Tinderfoto: wat gaat hier mis?

„Ik heb mijn soulmate gevonden”, schrijft een Amerikaanse comédienne bij een foto van een jongen op de populaire datingapp Tinder. Dalia Malek had een match met een sportieve jogeman, maar zijn selfie in een kleedkamer pakte onbedoeld verkeerd uit.

Op de achtergrond is namelijk een andere man te zien die zich op een bankje zit te verkleden. Hij is poedelnaakt en zijn edele delen zijn duidelijk in beeld. Opvallend is dat Malek haar match keurig op de hoogte brengt van de faalactie, maar vervolgens nul op het rekest krijgt: ’F*ck u’

Sokken

De foto is op Twitter vierduizend keer gedeeld en breed opgepikt. „Ik zou het nummer van die man in de achtergrond gevraagd hebben”, reageert een twitteraar. Anderen vragen zich vooral af wat er schuilgaat achter de aankleedgebruiken van de man op de achtergrond. „Waarom trekt hij in godsnaam sokken aan voordat hij ondergoed aantrekt?”

