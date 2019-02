Vier jaar cel geëist tegen vleesfraudeur Selten

In de hoogtijdagen van een groot Europees paardenvleesschandaal in 2013 viel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) binnen bij vleesgroothandel Willy Selten. De rechtbank veroordeelde Selten in 2015 tot 2,5 jaar celstraf omdat er in totaal 336.000 kilo paardenvlees was verkocht als rundvlees. Tegen hem was destijds vijf jaar gevangenisstraf geëist.

De aanklager ging in hoger beroep voor een hogere straf. Ook de verdachte ging in beroep.

Bekijk ook: Vleesfraudeur Willy Selten mishandeld en beroofd

Bekijk ook: Extra getuigenverhoor over vleesfraude Selten