Dode woningbrand Doetinchem 58-jarige vrouw

Maandag werd een vrouw van 53 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Die woedde zaterdagnacht in een huis aan de Papaverstraat. Het slachtoffers was niet de bewoner. Die was op op het moment van de brand niet thuis.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en wat er precies gebeurd is, is nog in volle gang. De tussenwoning brandde helemaal uit. Naastgelegen woningen liepen rook- en waterschade op.