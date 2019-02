Cokevangsten in Rotterdam verdrievoudigd

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD en Zeehavenpolitie, onderschepte in 2018 in totaal 109 partijen cocaïne. In het jaar daarvoor waren dat er 82.

Een van de opvallendste vondsten vorig jaar was de 2500 kilo cocaïne die het team in het najaar aantrof in een container met meloenen. Die container was vanaf een Braziliaans schip op op de Maasvlakte gelost. Naast cocaïne werd vorig jaar 3378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne onderschept.

Het HARC-team was in 2018 ook betrokken bij het onderscheppen van 3000 kilo cocaïne in Zeeland en West-Brabant.