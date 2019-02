Woonflat met zes verdiepingen in Istanbul ingestort

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

ISTANBUL - In een voorstad van Istanbul is een gebouw van zes verdiepingen na een ontploffing ingestort. Volgens omwonenden woonden er twaalf gezinnen. Politie, brandweer en andere reddingswerkers zijn in de ruïnes in de plaats Maltepe op zoek naar slachtoffers.