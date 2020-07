Helikopter, twee karretjes en een satelliet gaan naar Mars

Het zijn de Emiraten die het spits afbijten. Het land wil dinsdagavond (Nederlandse tijd) een sonde richting Mars lanceren. Dat moet gebeuren vanaf een ruimtebasis in Japan. De satelliet al-Amal, Arabisch voor hoop, moet begin volgend jaar in een baan rond Mars worden gebracht. Vervolgens moet de sonde twee jaar lang het weer op Mars in kaart gaan brengen. Ook moet de al-Amal helpen om duidelijk te maken waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. Het vliegt de ruimte in, waardoor Mars geen kans meer heeft op leven zoals op aarde.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 2014 een eigen ruimtevaartorganisatie en vorig jaar ging voor het eerst een man uit het land naar de ruimte. Astronaut Hazza al-Mansouri verbleef ongeveer een week in het internationale ruimtestation ISS. Het land ziet wetenschap en technologie als een inkomstenbron voor de toekomst, wanneer olie opraakt.

Ruim een week later is China aan de beurt met de lancering van de Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1). Dat vaartuig moet in februari volgend jaar in een baan rond Mars komen en in april moet hij landen op een hoogvlakte op Mars. Uit het laadruim verschijnt vervolgens een onbemand karretje, dat op Mars moet gaan rondrijden. China wil sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen.

Mislukte missie

Het is niet de eerste keer dat China naar Mars wil gaan. In 2011 begon het samen met Rusland aan een reis, maar de missie mislukte. Het vaartuig bleef hangen in zijn baan rond de aarde en kon niet beginnen aan de oversteek. Uiteindelijk verging het in de dampkring. China besloot om het dan maar zelf te doen, en de uitkomst is de Tianwen-1.

Op 30 juli beginnen de Verenigde Staten aan een nieuwe Marsmissie. Het land stuurt een nieuw rijdend laboratorium, dat de naam Perseverance heeft gekregen. Het wordt de vijfde Amerikaanse verkenner op Mars, na de Sojourner, de Spirit, de Opportunity en de Curiosity. Verborgen in de Perseverance zit een primeur. Hij neemt namelijk een helikopter mee, Ingenuity genaamd. Die is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo. De onbemande helikopter moet ongeveer vijf keer rondvliegen op Mars, telkens enkele honderden meters verder. Het is vooral bedoeld om de technologie te testen. Als de Ingenuity werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen. De helikopter moet onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen.