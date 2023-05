Fors meer boetes mobiel in verkeer: ruim 116.000 keer maximale boete van €380

Eerder deelde het ministerie van Justitie en Veiligheid al cijfers over het aantal uitgedeelde verkeersboetes vorig jaar. Zo steeg het aantal fietsers die hun mobiel gebruikten en daarvoor een boete kregen met 16,3 procent. In totaal werden in 2022 ruim 8,1 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Een stijging van ruim 1,5 procent.

De politie controleert verkeersgebruikers niet alleen met de MONOcam. Ook worden onopvallende touringcars ingezet. Zo kunnen agenten eenvoudiger in auto's kijken, maar ook in cabines van vrachtwagens.