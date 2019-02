Oproep: veelklagers luchthavens

Dat geldt voor Schiphol, maar bijvoorbeeld ook voor Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport. Volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gaat het hier om een veertigtal mensen. „Zij willen stoom afblazen en denken vaak: baat het niet, dan schaadt het niet. Hun klachten, soms wel tien tot twintig keer per dag, worden overigens niet extra in onze analyses meegenomen. En de hinder wordt er niet minder door.”

De Telegraaf wil graag in contact komen met veelklagers over vliegverkeer. Hoeveel keer klaagt u per dag? Waarom zo vaak? Wat zijn uw motieven, wat is uw doel? Hoe ervaart u in de dagelijkse praktijk de herrie? Waarom woont u ondanks het lawaai in de buurt van een vliegveld? Is verhuizen voor u geen serieuze optie?

