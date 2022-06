Amerikaans oorlogsschip gevonden in Stille Oceaan: ’Diepste zeevondst ooit’

Het Amerikaanse schip zonk in een confrontatie met de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 naar de zeebodem. Het zou later de Slag in de Golf van Leyte worden.

Volgens een duiker, diepzeeverkenner Victor Vescovo, is ’Sammy B.’ door de midden gebroken. Vescovo plaatste trots beelden van zijn vondst op sociale media. De mast en het opschrift van het schip zijn nog redelijk te zien.