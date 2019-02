Verdachte brand Parijs net weg uit instelling

De vrouw, een veertiger, had volgens de bronnen eind januari het gespecialiseerde ziekenhuis Sainte-Anne in Parijs verlaten. Ze woonde zelf in het gebouw waar de brand uitbrak. Daar kreeg ze volgens de politie kort voor het drama weer ruzie met haar buurman, met wie ze al eerder aanvaringen had gehad.

De brand heeft het leven gekost aan tien personen. Ook raakten dertig mensen gewond. Het was de dodelijkste brand in de Franse hoofdstad sinds 2005. Op dramatische beelden is te zien dat vlammen uit de ramen slaan. Brandweerlieden beklimmen ladders om doodsbange inwoners te redden.

Onder invloed

De vermeende brandstichter was volgens de politie onder invloed op het moment van haar aanhouding. De vrouw is volgens bronnen al vaker behandeld vanwege haar psychische problemen.

