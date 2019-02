Geen rotte vis meer maar ontwapening

Ⓒ AFP

Amsterdam - Ooit scholden ze elkaar uit voor rotte vis, toen werden ze verliefd en nu moeten er zaken worden gedaan op een tweede top in Vietnam. De ’kleine raketman’ en de ’seniele oude man’, zoals ze elkaar ooit noemden, moeten in hun tweede top wel concreet worden. Een unieke show met veel goodwill die eindigt in vage, niet te controleren beloften van Donald Trump en Kim Jong-un, is nu niet meer genoeg.