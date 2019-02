Schadevergoeding van 10 miljoen euro voor gedupeerden chroom-6

Ruim achthonderd mensen werden als werkloze door de gemeente aan de slag gezet. In de werkplaats werden oude treinstellen geschuurd. In de oude verflagen zat zeer waarschijnlijk chroom-6 dat is vrijgekomen tijdens de werkzaamheden. Er werden nauwelijks beschermingsmaatregelen getroffen en signalen over de gevaren werden genegeerd.

