’Notities AIVD en MIVD voldoen niet aan wet’

In de wegingsnotities wordt beoordeeld of er risico’s zijn voor samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten. Als die er zijn moeten er zwaarwegende belangen zijn om toch samen te werken.

Beide diensten brengen volgens de toezichthouder onvoldoende in kaart wat het niveau van gegevensbescherming bij de buitenlandse diensten is. Ook de beoordeling van de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden is onvoldoende omschreven. Daardoor vormen de notities „geen gedegen juridisch fundament voor de samenwerking”, oordeelt de CTIVD.

De verantwoordelijke ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) laten weten dat zij de conclusies ter harte nemen en dat zij de aanbevelingen overnemen.

De MIVD doet het beter dan de AIVD, stelt het rapport. Die laatste dienst stelt dat er hard wordt gewerkt aan verbetering en dat ook notities die niet door de CTIVD zijn onderzocht worden aangepast.

Het is niet de eerste keer dat de toezichthouder kritiek uit op de inlichtingendiensten. In november waarschuwde de CTIVD nog dat de controle op het delen van informatie met buitenlandse diensten moest worden verbeterd.

Nog geen half jaar eerder wees de waakhond van de geheime diensten op het gebruik van een AIVD-rapport in buitenlandse rechtbanken. De publicatie bleek in rechtszaken tegen uitgereisde jihadisten te zijn gebruikt. Eerder zei de CTIVD dat de AIVD zorgvuldiger moet omgaan met persoonsgegevens van vermeende jihadisten.