Charly T. (17) leeft in Spaanse hel

Charly T (links) met zijn vader Marco. Ⓒ Privébezit

Alicante - Eigenlijk zou hij in augustus zijn begonnen aan een hbo-opleiding businessmanagement in Den Haag: de 17 jarige Charly T. uit Noord-Holland. Maar inmiddels zit hij al bijna een half jaar in een celletje met alleen een bed, een ingemetselde tafel, een kast en een raam in een Spaanse jeugdgevangenis, ten Noorden van Alicante. Tegen hem wordt vier jaar geëist wegens seksueel misbruik, omdat twee minderjarige Britse meisjes hem hiervan hebben beschuldigd.