Pensioendiscussie loopt hoog op

Den Haag - De gemoederen in de pensioendiscussie lopen steeds hoger op. Een debat over de oudedagsvoorziening in de Tweede Kamer zat woensdag vol met sneren en harde aanvallen op elkaar. Minister Koolmees (Sociale Zaken) probeerde de boel te kalmeren en noemde dreigende pensioengaten van tien procent ’angstverhalen’. Maar de oppositie is niet tevreden met de inhoud van zijn woorden en blijft woest.