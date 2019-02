Politie schiet man dood bij De Nederlandsche Bank

„Agenten krijgen een melding van een persoon met een vuurwapen bij Westeinde”, reconstrueert de politie. „De verdachte komt met een wapen op agenten af. Daarop heeft de politie geschoten, waarna de verdachte is bezweken aan zijn verwondingen. Een omstander is gewond geraakt.”

Het team van forensische rechercheurs doet op dit moment onderzoek, zo ziet Telegraaf-verslaggever Koen Nederhof.

Een buurtbewoner zegt dat er ’een serie schoten’ te horen was. „Daarna even stil, en daarna weer een serie. Er gebeurt hier wel vaker iets, maar hier was meteen duidelijk dat het serieus was.”

Spervuur gefilmd

De schietpartij is gefilmd. Op de beelden zijn zeker tien schoten te horen. Bekijk de video hier:

’Ze reanimeerden’

Fotograaf Dennis Brandsma woont tegenover de plek van de schietpartij. „Ik hoorde samen met mijn zoon een paar knallen. Toen hadden we meteen door dat het geen vuurwerk was”, vertelt Brandsma, die meteen daarna naar buiten rende.

„Ik zag een man op de grond liggen. Er waren agenten omheen. Die reanimeerden, maar waren daar op een gegeven moment mee gestopt”, aldus Brandsma.

Bekijk hier meer beelden:

Brandsema fotografeerde de man die op de grond lag (zie foto boven). Vermoedelijk is hij de verdachte die later bezweek.

DNB: wij geen partij

De Nederlandse Bank (DNB) laat weten dat het ’naar het zich laat aanzien niets met DNB heeft te maken, maar de politie doet onderzoek’.

Volgens verslaggever Koen Nederhof heeft de politie grote maatregelen getroffen. „De wijde omgeving is afgezet, ook de Stadhouderskade. Daardoor loopt het verkeer nu vast.”