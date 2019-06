Wilders over pensioenakkoord: ’Bar slecht’

„De AOW-leeftijd stijgt toch gewoon door naar 67 – onhaalbaar voor heel veel mensen – en gaat nog verder omhoog”, zegt Wilders. „Er is geen enkele garantie indexering van pensioenen en ook geen aanpassing van de rekenrente.” De PVV-voorman hoopt op een blokkade van vakbond FNV, die het akkoord eerst nog aan de leden gaat voorleggen. „Ik kan me niet voorstellen dat een beetje vakbond hiermee instemt.”

De SP is eveneens tegen de voorgestelde veranderingen aan het pensioenstelsel. „Dat de AOW-leeftijd blijft stijgen, gaat voor veel mensen tot grote zorgen leiden. Zij zullen zich afvragen hoe ze dat moeten bolwerken.” De socialisten willen dat de AOW-leeftijd überhaupt niet verder stijgt.

Ook ouderenpartij had al laten weten de pensioenplannen maar niks te vinden. „Wij hechten aan het tijdig kunnen stoppen met werken; 65 jaar kan en is betaalbaar”, zo claimt de partij. „Natuurlijk staat het mensen vrij om vrijwillig door te werken, maar we zien te veel mensen die arbeidsongeschikt raken. De laatste gezonde jaren worden mensen door de neus geboord.”

Coalitie tevreden

In de coalitie is tevredenheid over het pensioenakkoord van dinsdag. „Een belangrijke dag voor de toekomst van Nederland”, verwijst CDA-fractieleider Pieter Heerma naar alle jaren die de onderhandelingen in beslag hebben genomen. „Kabinet en sociale partners tonen de kracht van ons poldermodel. Ons pensioenstelsel wordt sterker, stabieler en eerlijker voor jong en oud.”

Ook CU-leider Gert-Jan Segers noemt de pensioendeal ’goed nieuws voor ouderen, jongeren,werknemers en zzp’ers’. „Het laat zien dat de moed van de polder en het redelijke midden nodig is om onze samenleving solidair en rechtvaardig te houden.”

Hij verwijst daarbij naar de steun voor het akkoord in de oppositie, te weten GroenLinks en PvdA. Volgens PvdA-leider Asscher is het akkoord ’een goede zaak voor jong en oud’. GL-leider Klaver: „Ik denk dat het Nederland echt vooruit helpt.”

