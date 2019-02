Harde clash tussen Denk en PVV

Het Denk-Kamerlid hield, in een debat over bijstandsfraude, een papiertje omhoog met daarop het gezicht van De Graaf. Hij beweerde dat zijn collega zelf in het verleden in opspraak was geraakt wegens fraude.

Najagen

Grote onzin, vond De Graaf. Hij is nooit in opspraak geraakt wegens fraude, zei de PVV’er. „Zwijg daar eeuwig over. Ik zal je najagen. Dan ben je van mij. Afgelopen, klaar en nou in de hoek”, beet hij Öztürk toe.

Na afloop zei Arib een naar gevoel over te hebben gehouden aan de botsing in de Kamer. Ze vond dat Öztürk maar aangifte moest doen als hij bewijs heeft van overtredingen, maar dat hij niet ongefundeerd dit soort dingen moest zeggen.

De Graaf nam zijn woorden over ’najagen’ terug. Over Öztürk: „Die man ben ik zo spuugzat dat ik iets te felle bewoordingen heb gebruikt. Het geeft wel aan dat niet elke multiculturaliteit een verrijking is.”

Het voorval leidde ook tot verbazing bij de andere Kamerleden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk kwam op voor zijn PVV-collega, Öztürk deed immers een beschuldiging waarbij hij er niet eens bij zei in welke media dan over deze fraude geschreven zou zijn. „Laag”, vond Van Dijk.

Öztürk op zijn beurt zei dat de woorden van de PVV’er over ’najagen’ bedreigend zouden zijn.