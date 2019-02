Zeker twee doden door instorten flat Istanbul

De gouverneur van Istanbul zei dat er op het adres 43 mensen stonden ingeschreven. Het pand was oorspronkelijk vijf hoog, maar later zijn er illegaal nog drie verdiepingen bovenop gezet. Op de begane grond was een kledingatelier gevestigd zonder vergunning. Hij liet zich niet uit over het mogelijke dodental, maar het zoeken naar slachtoffers gaat de hele nacht door. Een team van 86 reddingswerkers houdt zich daarmee bezig met groot materieel van de brandweer.

