Politie vindt verdachte ’perfecte bankroof’ Antwerpen via Nederlandse slijpschijf

De politie kwam de Georgische man op het spoor via een slijpschijf. Die was achtergelaten in een tunnel die naar de bank leidde. De bankroof werd al de ’perfecte roof’ genoemd, maar was blijkbaar toch niet zo perfect.

Via twee tunnels en vierhonderd meter riool kwamen de rovers in de kluizenzaal van het BNP-Paribas-kantoor binnen. Ze gingen aan de haal met de inhoud van een dertigtal kluizen. De roof oogstte meer bewondering dan afgrijzen, merkten journalisten ter plaatse. “Wat een durvers. Wat een geniale kraak”, zeiden passanten.

Nederlandse slijpschijf

Maar één dag later is de zaak dus al half opgelost, door domme fouten die de ‘geniale’ krakers hadden gemaakt. De man die opgepakt is, zou de eigenaar zijn van een unieke slijpschijf die hij in Nederland kocht en die wellicht gebruikt werd voor het doorslijpen van de dikke keldermuur van de bank.

Toen het alarm even later afging, lieten de rovers al hun materiaal in de tunnel achter en vluchtten ze weg met de inhoud van ‘slechts’ dertig (van de duizend) kluizen. Een deel van de buit zou achtergelaten zijn in de kluizenzaal. Er wordt gesproken over gouden staven die er op de grond lagen, maar dat kon niet bevestigd worden.