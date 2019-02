Kabinet naar Brussel voor taks op tickets

Een nieuwe Europese Commissie, die in de tweede helft van het jaar aantreedt, moet als er voldoende steun is aan de slag met de plannen, aldus betrokkenen. Het kabinet heeft eerder de wens voor een vliegbelasting in Europees verband neergelegd maar het huidige dagelijks bestuur van de EU heeft eerder laten weten daar niks mee te gaan doen, waarna het plan een stille dood stierf.

Op dit moment hebben zes landen in de EU een vliegtaks: Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk en buiten de Unie ook nog Noorwegen. Drie landen hebben een dergelijke taks gehad: Ierland, Denemarken en Nederland. In Nederland werd de vliegbelasting alweer tien jaar geleden een jaar na invoer afgeschaft. Reizigers bleken massaal voor luchthavens vlak over de grens te kiezen en luchtvaartmaatschappijen weken ook uit.

Voor vluchten binnen de EU en tot een afstand van 2500 kilometer gold destijds een tarief van 11,25 euro. Voor lange vluchten liep de extra taks op tot 45 euro.

CO2

Het kabinet wil het nu gezamenlijk aanpakken zodat er geen verstorende effecten zijn voor de interne markt. Er zijn verschillende vormen van een vliegbelasting. Nederland koos in 2008 voor een heffing op vliegtickets, maar ook hier wil het kabinet zich nog niet uitspreken voor in welke vorm de heffing moet worden gegoten.

D66’er Snel wil dinsdag zijn Europese collega’s uitnodigen voor een conferentie over vliegbelasting en CO2-heffing die Nederland op 20 en 21 juni organiseert.

Als het niet lukt om in Europees verband een vliegbelasting in te voeren dan hoopt het kabinet met gelijkgestemde landen tot afspraken te kunnen komen.