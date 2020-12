Kind treft geladen vuurwapen aan in speeltuintje

Het wapen werd door een kind tijdens de schoolpauze in een speeltuin aan de Johan de Wittstraat in Vlaardingen ontdekt. „Gelukkig was de leerling en school zo slim om het wapen met rust te laten en gelijk de politie te waarschuwen. De agent die het wapen veilig heeft gesteld, concludeerde dat het om een geladen vuurwapen ging”, meldt de politie in Zuid-Holland.

Er is forensisch onderzoek gedaan naar het wapen. „Door het te onderzoeken op eventueel dna, vingerafdrukken en schiettoetsen ermee te doen, hoopt de politie te achterhalen of het wapen bij een misdrijf is gebruikt. Iedereen die informatie heeft die bij dit onderzoek zou kunnen helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche van district Noord.”

Beloning

De politie wijst er ook op dat sinds oktober 2019 in Rotterdam beloningen worden verstrekt aan tipgevers, oplopend tot 750 euro. Om de identiteit van de tipgever beter af te kunnen schermen, komen politie en OM nu met een speciaal nummer: 06-33236432. „Deze komt rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de melder.”

