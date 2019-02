’Jihadmoeder’ voor de rechter

De Koeweitse vrouw uit Ede beweert dat ze nooit in het strijdgebied is geweest en dat ze tegen het kalifaat is. Sterker nog: IS-strijders zouden haar broer hebben onthoofd.

Justitie zet wel bewijs tegen haar in handen te hebben. Zo is er een foto van haar met een IS-vlag en een wapen. Ook heeft ze een geluidsfragment op audiodienst Soundcloud gezet waarin ze IS prijst. Volgens het OM is ze tenminste tweemaal in het strjdgebied geweest.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam om de zaak te volgen. Hij geeft live updates vanaf 10.00 uur.