OM wil 3 jaar cel voor Edese ’jihadmoeder’ (35)

De vrouw is volgens de officier van justitie twee keer afgereisd naar het jihadistische strijdgebied om er te trouwen met een IS-strijder. Ze kreeg er twee zoontjes en kwam begin 2018 via Turkije terug in Nederland.

De verdachte, Senabel al-N., ontkende deze versie donderdag voor de rechtbank in Rotterdam ten stelligste. Zij zegt dat ze begin 2015 in Irak ging wonen om zich aan te sluiten bij familie. Ze vond het er leuk. Ook had zij haar man ontmoet tijdens een eerder bezoek in 2014 aan Bagdad, waar zij later gingen wonen. Dat zij in de IS-bolwerken Fallujah en Mosul terechtkwam, was naar eigen zeggen door korte bezoeken aan familie en vrienden.

De aanklager gelooft daar niets van en sprak van vele „leugenachtige verklaringen” van de verdachte. Senabel Al-N. (35) werd een jaar geleden op Schiphol in de boeien geslagen toen ze terugkeerde naar Nederland.

Onthoofding

De Koeweitse vrouw uit Ede beweert dat ze nooit in het strijdgebied is geweest en dat ze tegen het kalifaat is. Sterker nog: IS-strijders zouden haar broer hebben onthoofd. Na de executie van haar broer was de sympathie voor het moslimbolwerk definitief verdwenen. „Er was een strijd in mezelf, klopt dit wel?” verklaarde ze donderdag tegen de rechter.

Justitie zegt wel bewijs tegen haar in handen te hebben dat ze zich actief bij IS aansloot. Zo is er een foto van de moslima opgedoken waarop ze poseert met een IS-vlag en een wapen. Ook heeft ze een geluidsfragment op audiodienst Soundcloud gezet waarin ze IS prijst. Volgens het OM is ze tenminste tweemaal in het strijdgebied geweest.

Kinderen

De vrouw zou meer contact willen met haar twee kinderen, zegt ze in de rechtszaal. „Ik zit nu in een soort eenzame opsluiting in Vught; heb alleen contact met de bewakers. De kinderen komen twee keer per maand op de afdeling met mijn ouders. Ik mag vier keer per week tien minuten bellen. Ik vind dat veel te kort”, vertelt ze.

Al-N. werkte voorheen als docent Engels. Eenmaal in Syrië ging ze onder meer naar de steden Mosul en Fallujah, waar ze moest schuilen voor de bombardementen. Ze zou daar sieraden hebben meegenomen uit gebombardeerde winkels. Haar zoon droeg in die tijd een mondkapje om beschermd te worden van al het rondwaaiende stof.

Senabel Al-N. beviel - midden in IS-gebied - van een kind. „Er werd gebombardeerd, maar het ziekenhuis van Fallujah functioneerde goed. De verloskundige heeft me goed geholpen.”

