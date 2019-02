Miljoenenplan verloederde kades en bruggen Amsterdam

Sharon Dijksma gaat tientallen miljoenen investeren in de bruggen en kades in de stad. Ⓒ CRIS TOALA OLIVARES

Amsterdam - Wethouder Sharon Dijksma is geschrokken van de ’stelselmatige verwaarlozing’ van bruggen en kades in de stad. Eerder stortten al delen in met gevaarlijke situaties tot gevolg. Vandaag presenteert ze een plan om de vele honderden kilometers kade en oude bruggen de komende jaren op te lappen.