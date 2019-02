’May wil uitstel tweede stemming Brexitdeal’

Theresa May. Ⓒ Bloomberg

LONDEN - De Britse premier Theresa May is van plan de tweede stemming over haar Brexitdeal pas eind februari te houden, een maand voor de officiële uittreding uit de Europese Unie. Dat schrijft The Telegraph woensdagavond. Het is volgens de krant een actie waarvan ministers denken dat uitstel van het artikel 50-proces nu onvermijdelijk is.