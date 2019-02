Ammoniakprobleem in twijfel getrokken

De ammoniakuitstoot door veebedrijven is minder groot dan het RIVM stelt, meent een boerenlobbyclub. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De door boeren opgerichte Stichting Mesdag Zuivelfonds en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn verzeild geraakt in een verhitte discussie over de meetgegevens over hoeveel ammoniak neerslaat in natuurgebieden. De ammoniakuitstoot door veebedrijven is mogelijk een veel kleiner milieuprobleem dan Den Haag veronderstelt, claimt de stichting.