Dodelijke schietpartij op Katendrecht lijkt wraakactie

„Het heeft er veel schijn van dat de dodelijke schietpartij te maken heeft met de liquidatie op de Rhijnauwensingel in december 2017. Overigens blijven we met andere scenario’s rekening houden”, zegt Ger Kapsenberg, leider van het Team Grootschalige Opsporing. De recherche gaat ervan uit dat Dayo een onschuldig slachtoffer was en op het verkeerde moment op de verkeerde plek stond.

Schutter

Dayo werd op zondagavond 28 oktober doodgeschoten op de Rechthuislaan op Rotterdam-Katendrecht. Op het moment dat hij met een groepje buurtvrienden stond te praten, opende een schutter het vuur op hen.

Iedereen zocht een veilig heenkomen, maar Dayo lukte dat niet. Hij werd door de op hem aflopende dader van dichtbij doodgeschoten, daarna schoot hij op nog twee anderen.

„Wij vermoeden dat Dayo niet het beoogde doelwit was, maar iemand anders die in dat groepje stond”, zegt Kapsenberg. Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat de anderen die onder vuur werden genomen hun kaken stijf op elkaar houden. „We hebben op veel manieren getracht met getuigen te praten, maar zij weigeren dat. Mensen zijn bang dat hen wat overkomt. Wij zijn ons terdege bewust van dat risico, maar er is nu sprake van een vicieuze cirkel van geweld die moet worden doorbroken. Dit moet stoppen.”

Het beoogde doelwit zou inmiddels uit vrees voor zijn leven zijn ondergedoken. Volgens bronnen in het criminele circuit zou hij hebben bemiddeld bij de liquidatie op de Rhijnauwensingel, waarbij de 26-jarige Gilbert ’Giba’ Henrietta (26) en Lindomar ’Kleine’ Elisabeth (25) om het leven kwamen.

Antilliaanse bende

Henrietta was het doelwit en Elisabeth was op de verkeerde plaats in het verkeerde gezelschap.

Henrietta zou lid zijn geweest van de Antilliaanse bende NLS. Hij overleefde in 2013 een kogelregen in Rotterdam toen hij een confrontatie had met een rivaliserend bendelid van Buena Vista City (BVC). Mogelijk zou NLS de jacht hebben geopend op de mensen achter de liquidatie en een moordteam naar Rotterdam hebben gestuurd om wraak te nemen. „Die verhalen hebben wij ook gehoord. Dat zijn wij aan het uitzoeken”, zegt Kapsenberg die vooral een beroep doet op de inwoners van Curaçao.

„Heel veel mensen weten wat er is gebeurd. Wellicht kunnen zij ons vertellen waar de schutter en zijn handlanger zijn of informatie geven over de dodelijke schietpartij waarbij Dayo om het leven kwam.”