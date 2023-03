Politie vraagt hulp bij onderzoek naar overleden vrouw Koewacht

Het lichaam van de vrouw werd dinsdagochtend bij toeval ontdekt toen iemand een sanitaire stop wilde maken langs de kant van de weg. De politie startte na de vondst een onderzoek en schaalde dit op toen bleek dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Inmiddels werkt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) aan de zaak. Er moet nog sectie plaatsvinden op het lichaam.

In de hoop op tips die de politie verder kunnen helpen in haar onderzoek, zijn donderdag bij de Emmabaan in Koewacht lichtkranten geplaatst. Met behulp van de borden worden passanten gevraagd of zij informatie willen delen met de politie. De politie gaat na het weekend ook online advertenties plaatsen in de hoop mensen te bereiken die wellicht iets van het misdrijf hebben gezien of gehoord.

Weet u meer? Stuur een bericht naar onze Tiplijn.