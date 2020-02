’Gezin van gedood meisje (8) Rotterdam was al jaren bekend bij politie’

Een stille tocht voor Diya (archiefbeeld). Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - Het gezin van de achtjarige Diya, het meisje dat in maart vorig jaar door haar vader is gedood in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid, was al jaren bekend bij politie, justitie en zorg- en hulpinstanties. Dat schrijft NRC.