Hier krijg je subsidie voor een groter huis

Wethouder Bas Kurvers, Arjan Schakenbosch van Vestia en Marco Pastors (vlnr.) bij een te verbouwen woning. Ⓒ Denis Wisse

Rotterdam - De gemeente Rotterdam stelt 8 miljoen euro subsidie beschikbaar om woningen in wijken op Zuid te vergroten of samen te voegen. Bewoners die in de wijken wonen kunnen daar aanspraak op maken, maar ook mensen van buiten de wijken. Doel hiervan is om de buurten ook aantrekkelijk te maken voor mensen met midden- en hoge inkomens en te voorkomen dat sociale stijgers vertrekken.