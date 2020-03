Zorg om kwetsbare leerlingen

De aankondiging van premier Rutte dat alle scholen tot 28 april gesloten zijn, kwam voor het onderwijsveld niet als een verrassing. „Het lag in de lijn der verwachtingen”, zegt Jan de Vries, waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs. „Het is een begrijpelijk besluit van deze regering en we zijn blij dat er nu duidelijkheid is voor alle leraren en ouders. Het onderwijzend personeel heeft afgelopen weken een indrukwekkende prestatie geleverd door het onderwijs op afstand in een rap tempo te hebben gerealiseerd. Daar mogen we trots op zijn.”

Ook Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond laat weten begrip te hebben voor het besluit. „Maar er zijn wel zorgen over de kwetsbare leerlingen. Nog niet alle kinderen kunnen namelijk op een goede manier het onderwijs op afstand volgen. Daarom gaat de onderwijspartijen de komende weken met minister Slob in gesprek om ervoor te zorgen dat gemeenten een prominentere rol kunnen krijgen om toch onderwijs te geven aan leerlingen die dat echt nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze in een moeilijke thuissituatie zitten waar afstand-onderwijs moeilijk mogelijk is.”

Niet vergelijkbaar

Volgens Stolk hebben leraren de afgelopen weken keihard gewerkt om het onderwijs op afstand op poten te zetten. „Maar, het is natuurlijk niet vergelijkbaar met klassikaal onderwijs. Dat is kwalitatief veel beter. Het is duidelijk dat er achterstanden komen, maar we hopen die als deze crisis over is weer in te kunnen lopen.”

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) laat weten dat er de komende weken kan worden gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op afstand. „De eerste weken waren veel leraren en schoolleiders bezig met hoe het onderwijs op afstand moest worden georganiseerd”, zegt voorzitter Petra van Haren. „De komende weken kunnen we bezig met de kwaliteitsslag om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed en kwalitatief onderwijs krijgen. We moeten dus van de noodoplossingen van de afgelopen weken structurele oplossingen gaan maken.”