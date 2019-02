Verdeeld over geheimhouding Uithoflijnrapport

Alleen de samenvatting van het cruciale rapport is openbaar. De Telegraaf en RTV Utrecht hebben een Wob-verzoek gedaan naar het volledige document. Daarin staan onder meer gedetailleerde geldstromen en prestatiegegevens van bouwer BAM.

Het Wob-verzoek wordt maandag aan commissieleden voorgelegd en een week later geagendeerd in een plenaire PS-vergadering. Volgens Gedeputeerde Staten is het ’niet wenselijk de geheimhouding op te heffen’. Maar Statenleden moeten zich opnieuw uitspreken, en kúnnen anders besluiten.

Wat betreft D66 is het ’overduidelijk’ dat alle ruim 500 pagina’s geheim moeten blijven, vindt fractievoorzitter Niels Hoefnagels. „Het staat bomvol persoonlijke opvattingen die in vertrouwen zijn verstrekt aan een integer forensisch opsporingsbureau.” Bovendien zouden tientallen personen benadeeld worden wanneer hun mening openbaar wordt. „Als je dat zwart lakt hou je denk ik de samenvatting over.”

GroenLinks (eveneens coalitie) staat er soepeler in. „Mijn gevoel is dat het heel erg klopt het vertrouwelijk te houden”, denkt Florian Bekkers. „Maar ik kan me voorstellen dat GS het openbaar maakt om van het gedoe af te zijn. Misschien is dat ook best wel nuttig.”

Vertrouwelijkheid

Het CDA wijst op twee belangrijke voorbehouden in de Wet Openbaarheid Bestuur: bedrijfsgevoelige informatie en privacy van betrokkenen. Met verwijzing hiernaar blijft de vierde collegepartij, de VVD, bij de toezegde vertrouwelijkheid. Fractievoorzitter Arthur Kocken: „Er is geen aanleiding daar nu van af te wijken.”

Met het weglakken van persoonlijke gegevens kan de SP leven, met integrale geheimhouding niet. Volgens fractievoorzitter Andrea Poppe mag het naar buiten komen als de wet overtreden is. „Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.” Ze hekelt daarnaast de ’onwil, tegenwerken, traineren en vertragingstechnieken van GS.’

Het Utrechtse gemeentebestuur heeft het rapport niet ingezien. De ChristenUnie pleit daarvoor. „Raadsleden zullen er antwoorden in kunnen vinden”, zegt fractievoorzitter Arne Schaddelee, die de samenvatting van het Integisrapport overigens niet accuraat vindt. „Gooi de boel maar open.”

Volgens Schaddelee hebben geïnterviewden in het rapport ’hele stomme dingen over zichzelf en anderen gezegd.” Ook na het weglakken van namen wordt dat duidelijk. „Dan wordt het een invuloefening die de meeste insiders kunnen maken.”

„De geheimhouding wordt gebruikt om de doofpot af te dekken”, concludeert fractievoorzitter René Dercksen van de PVV. „Van mij mag het openbaar. Dan maar wat breder lakken.”