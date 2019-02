Dodental ingestort flatgebouw Istanbul stijgt: zes doden

Twaalf slachtoffers konden worden gered, onder wie een jongen van 9 jaar. Een overlevende verkeert in kritieke toestand. De woonflat in de voorstad Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse metropool stortte woensdagmiddag in. Het reddingswerk is de hele nacht doorgegaan.

In het complex stonden 43 inwoners ingeschreven verdeeld over veertien appartementen. Hoeveel mensen er op het moment van het ongeluk in het gebouw waren blijft onduidelijk.

Het staatspersbureau Anadolu citeerde een lokale ambtenaar die veronderstelde dat „27 tot 30 mensen” thuis waren toen het instortte. Wat de ramp heeft veroorzaakt, is onduidelijk. Het gebouw telde zeven verdiepingen (boven de begane grond).