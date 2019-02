Uden is de Valentijnskoningin

Udenaren zijn de meest romantische Nederlanders, want zij sturen de meeste valentijnskaarten. In Montfoort (Utrecht) worden de meeste valentijnskaarten bezorgd.

Opvallend is dat veel kaartstuurders meer dan 1 valentijnskaart versturen. Onduidelijk is of er geheime liefdes in het spel zijn, of dat zij ook valentijnskaarten naar een vriend of familielid sturen. Vrouwen lijken trouwens het meest romantisch als het om valentijnskaarten gaat, want 75 procent van de kaartverstuurders is vrouw.