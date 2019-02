Rechtszaak in Canada om ’Havana-syndroom’

Op Cuba zijn ambassademedewerkers en hun gezinsleden getroffen door aandoeningen als concentratieproblemen en hoofdpijn. Volgens de eisers had de overheid meer vaart moeten maken met hun evacuatie en medische behandeling. De diplomaten zeggen dat ze in het voorjaar van 2017 al klachten vertoonden. Ottawa zou pas in april 2018 hebben besloten alle gezinnen te evacueren.

Een diplomaat vertelde dat zijn vrouw, kinderen en hijzelf hersenschade bleken te hebben opgelopen. „Mijn echtgenote is niet meer hetzelfde. Ze heeft gaten in haar geheugen, hoofdpijn en gehoorproblemen”, stelde hij. „Ze pakt de telefoon om te bellen, maar vergeet waarom. Ze loopt zonder reden kamers binnen. Ze kan zich niet meer concentreren.”