Landen bemiddelen in crisis Venezuela

Nicolas Maduro (l.) en Juan Guaido (r.) claimen allebei het presidentschap van Venezuela. Ⓒ AFP

MONTEVIDEO - De ’internationale contactgroep’ van Europese en Latijns-Amerikaanse landen, die zal bemiddelen in Venezuela, komt donderdag voor het eerst bijeen. Dat gebeurt in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Bedoeling is om Venezuela aan te zetten tot nieuwe presidentsverkiezingen om het land uit de politieke crisis te halen.