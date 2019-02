Net sluit zich om Antwerpse bankrovers

M. werd weliswaar niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten, van onbesproken gedrag is hij niet. Zo drukte hij eerder wasmachines achterover. „Koba is een harde werker”, weet een ex-buur. M. werkte voor een bedrijfje dat wasmachines en andere elektronica vervoert. De machines die ze ophaalden, hield hij voor zichzelf in plaats van ze af te leveren. Daarom is hij ontslagen.

Tijdens een telefoongesprek had hij het over „een speciale slijpschijf die hij in Nederland moest kopen.” De rechercheurs kwamen bij Koba M. uit dankzij de slijpschijf die achtergelaten was in de tunnel naar de bank.