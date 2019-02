Duizenden scholieren straat op in Den Haag

De leerlingen, vooral middelbare scholieren, lopen met spandoeken en borden met teksten als ’Geen gelul, uitstoot naar nul’, ’Help het klimaat voordat de wereld vergaat’, en ’Thinking in solutions, not in pollution’.

„We vinden het klimaat heel belangrijk. We denken ook aan onze kinderen en kleinkinderen. Heel goed om te zien dat er zoveel kinderen hier op afkomen”, zegt leerling Jasmijn. „Maar het is ook wel lekker om te kunnen spijbelen volgens de regels”, voegt haar vriendinnetje Cato daar aan toe.

Behalve veel scholieren, is er op het Malieveld ook veel politie op de been.

Zij was een van de eersten Ⓒ ANP