Malieveld stroomt vol met scholieren

DEN HAAG - Zo’n vier- tot vijfhonderd scholieren zijn aangekomen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren voor een beter klimaat. Zij lopen met spandoeken en borden met teksten als ’Geen gelul, uitstoot naar nul’, ’Help het klimaat voordat de wereld vergaat’ en ’Thinking in solutions, not in pollution’.