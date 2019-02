Organisatie: klimaatprotest trok 15.000 scholieren

Rekening werd gehouden met ongeveer 4000 jongeren, maar de organisatie schat het aantal uiteindelijk op maar liefst 15.000. Een politieagent zag ook meer scholieren dan verwacht: „Maar als alles dan zo rustig verloopt, is dat echt kicken.”

Duizenden scholieren uit het hele land kwamen samen op het Malieveld om te demonstreren voor een beter klimaat en om de politiek op te roepen tot maatregelen. Ze liepen met borden en spandoeken met teksten als ’Geen gelul, uitstoot naar nul’ en ’Help het klimaat voordat de wereld vergaat’.

„Het is super om te zien dat het zo druk is”, zegt scholier Jasmijn. „Het is ook belangrijk, want we denken aan onze kinderen en kleinkinderen.” Haar vriendin Cato is het met haar eens, al ziet zij ook een ander voordeel aan het protest: „Het is ook wel lekker om te kunnen spijbelen volgens de regels.”

De scholieren werden toegesproken door de organisatie, om vervolgens een mars te lopen door de Haagse binnenstad. De demonstranten liepen via de Hofvijver en de Mauritskade terug naar het Malieveld.

De stoet trok veel bekijks. De demonstranten kregen applaus, werden toegezongen en konden rekenen op steun. Toch was een politieagent blij dat er geen ’foute’ groepen zich aansloten bij de mars. „We zijn altijd beducht op tegenstanders van een protest, daarom zijn we ook met veel. Het gaat immers om kinderen en die moeten altijd veilig zijn. Ik ben blij dat dit gelukt is.”

Ook de NS merkte grote drukte en heeft mensen op verschillende perrons ingezet om reizigers te begeleiden. Het was vooral druk vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam.