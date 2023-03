Bossche leerlingen na melding over vuurwapen: ’In een polonaise gefouilleerd’

Maandagochtend kreeg de politie een melding dat er een leerling was gezien met mogelijk een vuurwapen. „Meldingen van vuurwapens op school nemen we uiterst serieus”, meldt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. „Daarop werd alles opgetuigd. Een arrestatieteam was uit voorzorg aanwezig en de collega’s droegen kogelwerende vesten.” In de omgeving van de school cirkelde een politiehelikopter rond.

Leerlingen in de school wisten ruim een uur lang helemaal van niets, vertelt leerlinge Maryan. „We moesten in de klas blijven met onze handen op tafel, zodat we bijvoorbeeld ook niet op onze telefoon konden.”

’Heftig’

Na dat uur kwamen vijf agenten binnen, vertelt een klasgenoot van Maryan. „Die kwamen uitleggen dat er melding was gemaakt van een vuurwapen en ze kwamen ons fouilleren. We moesten allemaal in de polonaise”, kan de jongen er intussen om lachen. „In een rij met handen op elkaar schouders; zo werden we gefouilleerd”, legt hij uit. „Ook onze tassen werden gecheckt. Vervolgens werden we naar een ander lokaal gebracht, waar we wederom een uur met onze handen op tafel moesten zitten, zodat we bijvoorbeeld ook niet iemand zouden kunnen waarschuwen.”

De leerlingen vonden de situatie ’heftig’, vertellen ze. „Ik zeg je eerlijk: je gaat dingen denken. Stel dat er iemand ineens de klas komt binnenwandelen met een wapen? Gelukkig was de politie snel en massaal aanwezig”, aldus de jongeman.

Vrij

Rond 12.00 uur werd het schoolgebouw weer vrijgegeven. „De school is doorzocht en leerlingen zijn gefouilleerd, maar we hebben geen vuurwapen aangetroffen. Uiteraard gaan we verder onderzoek doen naar de melding om te kijken of we meer te weten kunnen komen”, aldus de politiewoordvoerder.

Leerlingen van het Koning Willem I College hebben de rest van de dag vrij gekregen om bij te komen van de schrik.