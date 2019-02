Houssain A. 13 jaar de cel in voor moord middenin Bredase woonwijk

De officier van justitie eiste eerder 16 jaar voor moord, de advocaat van A. vond dat van voorbedachten rade geen sprake was. De rechter gaat met de advocaat mee en ging daarbij af op de verklaringen van A. tijdens de zitting. Hij zei het slachtoffer eigenlijk alleen te willen bedreigen met het mes dat hij meegenomen had uit zijn appartement en na haar reactie een waas van woede voor zijn ogen te hebben gehad.

A. stak het slachtoffer, met wie hij een relatie had, 16 mei 2018 dood middenin een woonwijk aan het begin van de avond. Het incident gebeurde op de parkeerplaats voor de flat van de in Breda woonachtige Syriër. Hij verklaarde woedend te zijn omdat hij het idee had dat het slachtoffer hem zou hebben opgelicht én bestolen. Het slachtoffer had 31 steek- en snijwonden.

A. betuigde spijt gedurende de zitting. De oudste van de twee zonen van het slachtoffer beweerde toen dat A. het slachtoffer vermoord zou hebben omdat zij de relatie met hem had verbroken.

De rechtbank nam de gevolgen van de twee kinderen mee in het vonnis, net als dat het incident gebeurde op klaarlichte dag in een woonwijk op zeer brute wijze en veel mensen getuige zijn geweest.