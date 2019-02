Herkomst romp in koffer nog onbekend

Onderzoek in de Nederlandse DNA-databanken heeft nog geen match opgeleverd. De recherche wil meer te weten komen over het moment waarop de koffer op de betreffende plek is beland en ook of mensen iemand in hun omgeving missen die overeenkomsten heeft met het aangetroffen lichaamsdeel.

Het gaat het om een romp van een vrouw, van vermoedelijk tussen de 20 en 36 jaar oud. Ze droeg een zwarte rok en een zwarte doorschijnende top. Op het lichaam waren geen specifieke kenmerken zichtbaar zoals littekens of tatoeages. Eerder was al bekendgemaakt dat het niet gaat om de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek.

De donkerkleurige koffer lag er in elk geval al op 11 januari, toen een voorbijganger er melding van deed bij de politie. Hij lag vlak bij een pad dat ten noorden van de ingang van de Piet Heintunnel en de S114 ligt.